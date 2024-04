Design sostenibile per il sistema alimentare: online il bando dell'Università

L’Università di Parma comunica che al link https://dia.unipr.it/bandi/bando-lammissione-al-corso-di-laurea-design-sostenibile-il-sistema-alimentare-aa-20242025 è on line il bando per l’anno accademico 2024-2025 relativo ai posti e alle modalità di ammissione al corso di laurea triennale in Design sostenibile per il sistema alimentare, interateneo con il Politecnico di Torino.

Il corso – incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma – è nato per enfatizzare il legame tra cultura del progetto di design e sistema cibo, con uno sguardo a scenari di consumo, gestione, produzione e circolarità sistemica. Sono 100 i posti disponibili (di cui 2 riservati a extracomunitari non residenti nella UE). Dei 100 posti disponibili 40 sono riservati alle studentesse e agli studenti che hanno sostenuto il test TIL-D al Politecnico di Torino (procedura descritta all’art. 2 del bando).

Per gli altri posti l’accesso al corso di studio è subordinato al superamento del test di ammissione on line “TOLC-I”: nel bando è indicato il link con il calendario delle prove. Le iscrizioni alla prima selezione a Unipr sono aperte dal 10 aprile al 19 luglio alle 13. È necessario allegare l’attestato del risultato TOLC-I. La seconda selezione sarà attivata solo se non saranno coperti tutti i posti.

A conclusione delle selezioni precedenti potrebbero esserne attivate altre per eventuali posti ancora disponibili. Tutte le info di dettaglio al link https://dia.unipr.it/bandi/bando-lammissione-al-corso-di-laurea-design-sostenibile-il-sistema-alimentare-aa-20242025. Il corso prevede un’esperienza a tutto campo arricchita dalla frequentazione di due ambiti accademici complementari: l’Università di Parma, con le proprie competenze di punta nel set­tore alimentare e il Politecnico di Torino, che offre una solida esperienza del settore del design.