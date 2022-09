Appuntamento domenica 2 ottobre, dalle 10.30 alle 18, con la diciottesima edizione di “Carrozze e Cavalli in Cittadella”, grazie all’impegno della locale sezione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e Amici del cavallo, con il patrocinio del Comune di Parma ed il coinvolgimento del circolo ippico “Il Cinghio”.

L’iniziativa è stata presentata, questa mattina, in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, e da Paola Mattiazzi, Presidente della sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Arma di cavalleria e amici del cavallo.

“Ritorna in città – ha spiegato Michele Alinovi – un’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato allo Sport, guidato da Marco Bosi, che suscita sempre interesse e curiosità tra la gente. Un evento diventato ormai una tradizione che allieta e anima le domeniche di settembre da ben 18 anni. Sport, eleganza e solidarietà si mescolano qui in un mix vincente”.

“L’iniziativa – ha spiegato Paola Mattiazzi – vuole tenere alto il ricordo in città della Cavalleria. A Parma ha stanziato il maggior numero di Reggimenti di Cavalleria dal 1861 al 1943 in Cittadella e in Pilotta. Ringrazio il Comune e gli sponsor che ci hanno sostenuti”.

Sport e solidarietà si uniscono in questa occasione con la presenza, come ogni anno, dello stand dell’associazione “Noi per Loro” che, dal 1984, è al fianco delle famiglie dei bambini ricoverati e del personale medico ed infermieristico del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma. Domenica 2 ottobre sarà quindi una giornata dedicata agli sport equestri, con la possibilità di conoscere il cavallo, grazie a tanti appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati di questo splendido animale. Tutte le iniziative saranno gratuite.

Verrà riproposto anche quest’anno il “battesimo della sella”: dalle 10.30 alle 18 pony e asinelli saranno a disposizione gratuitamente dei bambini, che potranno, sotto stretta sorveglianza di un accompagnatore, effettuare il “battesimo della sella”, una prova di cavalcata. Un’esperienza unica resa possibile grazie alla disponibilità del circolo ippico “Il Cinghio”.

L'evento clou della manifestazione è legato al corteo di carrozze che si snoderà, a partire dalle 10.30, dalla fortezza della Cittadella per percorrere le principali vie del centro con tappa al Parco Ducale, attuale sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove verrà impartita la benedizione agli equipaggi da parte di don Umberto Cocconi. Gli equipaggi creeranno un effetto scenografico all’interno della Cittadella dove, partendo dalla palazzina San Giorgio, sede della sezione di Parma dell’Anac, effettueranno alcuni giri sull’anello alto della fortezza, per poi procedere con una sfilata lungo i viali cittadini.

Il corteo di carrozze effettuerà il seguente percorso in città.

Andata: Parco Cittadella, via Godi, via Frugoni, viale Duca Alessandro, via Solferino, Piazzale XXV Aprile, Stradone Martiri della Libertà, Piazza Risorgimento, Viale Pier Maria Rossi, Strada della Repubblica, Piazza Garibaldi, Strada Mazzini, Viale Toscanini, viale Basetti, Ponte Italia, Viale Caprera, Piazzale Barbieri, Strada Bixio, Piazzale Corridoni, Strada Massimo D’Azeglio, Piazzale Santa Croce, Parco Ducale (breve sosta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e benedizione equipaggi), Ponte Verdi, Viale Mariotti, Via Pigorini, Borgo Cavallerizza, Piazzale della Pace, Strada Pisacane, Strada Al Duomo, Piazza Duomo.

Ritorno: Strada al Duomo, Strada Pisacane, Strada Garibaldi, via Mazzini, Strada Della Repubblica, Viale San Michele, Piazza Risorgimento, Viale Duca Alessandro, Via Italo Pizzi, Via Godi, Parco Cittadella.

Gli equipaggi potranno sostare per una pausa pranzo a Lostello della Cittadella. Per coloro che intendono ondividere questo momento è possibile ritirare il buono pasto, a 20 euro, durante tutta la mattinata, presso la sede Anac di Parma, nella palazzina San Giorgio. Nel pomeriggio, sempre in Cittadella, alle 15, si svolgerà la Sfilatae Concorso di Eleganza III Trofeo Città di Parma, a cura del Gruppo Italiano Attacchi, momento in cui le carrozze verranno presentate al pubblico e valutate da una Giuria Nazionale che assegnerà, per la terza volta a Parma, il “Trofeo Città di Parma”, con cerimonia di premiazione in Cittadella, alle 15.30 circa. Alle 16.30 circa è prevista l’esibizione dei cavalieri allievi del Circolo Ippico Il Cinghio.