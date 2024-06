Didattica innovativa, in 200 al percorso di formazione alla docenza universitaria

Ha preso il via all’Università di Parma il Progetto Formazione Didattica Innovativa 2024, nuovo percorso di formazione alla docenza universitaria. Pensato inizialmente come obbligatorio per le nuove e i nuovi assunti che si avvicinano all’insegnamento in questo anno accademico, è stato poi aperto a tutte le docenti e ai docenti interessati. Circa 200 le persone iscritte.

La formazione alla didattica è ormai un compito ineludibile per gli Atenei, sul quale l’Università di Parma punta per riqualificare gli insegnamenti e rafforzare l’apprendimento e la soddisfazione di studentesse e studenti.

Il percorso è proposto in due modalità: 4 incontri di 3 ore ciascuno, oppure un programma intensivo strutturato su due giornate.

I 4 incontri di tre ore si tengono nell’Aula Magna Scivoletto di Borgo Carissimi dalle 14.30 alle 17.30 e sono iniziati il 12 giugno con i saluti istituzionali del Prorettore alla Didattica Simone Baglioni e gli interventi di Andrea Pintus (Partiamo dalla fine: il ruolo della valutazione nei processi di insegnamento e apprendimento) e Dolores Rollo (Andare oltre l’equità…per una didattica inclusiva). Proseguiranno il 19 giugno con Michele Daloisio e Giulia Falato (Strategie di comunicazione e di facilitazione linguistica), il 26 giugno con Maja Antonietti (Innovare la didattica: riflessioni e strumenti) e Michele Bertani (L’impatto sul personale docente della riforma delle classi di laurea) e infine il 12 settembre con Manuela Raimondi e Claudia Ledda (Metodologie per promuovere l’interazione con le studentesse e gli studenti e favorire il coinvolgimento).

La seconda modalità prevede invece due giornate in programma il 20 e il 21 giugno nel Plesso Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie: la prima dalle 10 alle 20 e la seconda dalle 10 alle 13.