Dieci milioni di euro per le zone rurali impegnati su 250 progetti

La promozione del territorio e della sua offerta turistica attraverso itinerari, siti internet ed eventi, la valorizzazione del bosco appenninico e dei suoi prodotti, il sostegno allo sviluppo di aziende agricole e cooperative di comunità, i progetti di cooperazione per la creazione di reti regionali e internazionali. Sono questi alcuni degli ambiti che a dicembre 2022 hanno potuto beneficiare dei circa 10 milioni di euro impegnati su oltre 250 progetti, dei quali 195 già completati e rendicontati, gestiti dal Gal del Ducato.

In occasione dell'assemblea dei trentadue soci pubblici e privati che compongono il Gruppo di azione locale operante nei territori rurali di Piacenza e Parma, è stato infatti illustrato l'aggiornamento dell'attività avviata a partire dal 2015, anno di costituzione dell'organizzazione prevista dai regolamenti dell'Unione Europea per la gestione a livello locale dei programmi di sviluppo delle aree rurali.

“Siamo soddisfatti del lavoro compiuto, dei progetti portati a termine e della stretta collaborazione che in questi anni il Gal del Ducato ha stretto con numerose realtà non solo dei nostri territori, ma anche con ambiti internazionali che hanno permesso azioni strategiche per la promozione di prodotti e di attività delle zone rurali di Piacenza e Parma” è il commento del Presidente del Gal del Ducato, Gino Losi. “Stiamo proseguendo con l'impostazione di ulteriori progetti e bandi che vedranno la luce a partire dal prossimo anno per poi concludersi nel 2024 – ha detto il Vicepresidente Alessandro Cardinali – Crediamo infatti che le azioni di supporto che il Gal è in grado di mettere in campo possano agevolare in modo significativo e così fungere da volanoper lo sviluppo delle aree appenniniche delle nostre province”.

La porzione dei territori delle province di Piacenza e Parma di competenza del Gal del Ducato, che riunisce 59 Comuni con una popolazione complessiva di oltre 138mila persone, è stata interessata da 12 progetti a regia diretta, dei quali otto già ultimati, da 22 bandi, dei quali diciotto completati, e da 9 convenzioni, delle quali due sono tutt'ora in corso e tre da attivare.

Gli ambiti di intervento previsti dal piano d'azione locale, nel loro complesso, riguardano il sostegno alle aziende agricole, i progetti e le azioni di valorizzazione di itinerari, del bosco e dei prodotti del sottobosco, le azioni riguardanti la filiera controllata e la vendita di carni di selvaggina, la riqualificazione dell’offerta turistica e la promozione del territorio, l'offerta di servizi per cooperative di comunità e immobili pubblici.