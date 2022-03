È successo, il diesel ha superato il costo della benzina: il prezzo sfiora i 2 euro e mezzo al litro

Il costo del diesel ha superato quello della benzina. E' successo anche questo. Con gli aumenti vertiginosi degli ultimi giorni in diversi distributori di Parma e provincia, infatti, il prezzo per un litro di diesel ha superato il prezzo per un litro di benzina, nonostante l'accisa più bassa (0,728 al litro per la benzina e 0,617 per il gasolio).

E' caduto uno dei punti di riferimento storici per gli automobilisti. I parmigiani con l'auto a gasolio, che già dovevano sborsare circa 20 euro in più per un pieno, ora dovranno pagare di più rispetto a chi ha un'auto alimentata a benzina. Facendo un rapido confronto, infatti, la media dei prezzi ad oggi, 11 marzo, per quanto riguarda il costo del diesel nei distributori dislocati tra la città e la provincia, oscilla dai 2.122 ai 2.246 con punte che sfiorano i 2 euro e mezzo.

Il prezzo della benzina è leggermente inferiore ma sempre sopra i 2 euro e 20. Un prezzo insostenibile, ormai, sia per gli automobilisti che per i gestori dei distributori di benzina della città e della provincia che hanno annunciato le prime iniziative di protesta.

Secondo le stime del Codacons, infatti, dall'inizio dell'anno la benzina ha subito un rincaro del 13,3% mentre il gasolio del 15,2%. Un salasso, per tutti i parmigiani, che si va ad aggiungere ai soldi in più che dovranno spendere per le bollette dell'elettricità e del gas, che riguardano il primo trimestre del 2022 e che sono in arrivo, proprio in questi giorni, nelle cassette della posta.