Al via Digi e Lode: i comportamenti green dei clienti diventano fondi per le scuole

Digi e Lode: l’iniziativa Hera che favorisce la digitalizzazione delle scuole

Legare i comportamenti dei clienti che aiutano l’ambiente con la promozione della digitalizzazione nelle scuole elementari e medie, premiando con 2.500 € gli istituti vincitori. E’ questo l’obiettivo di Digi e Lode, l’iniziativa che la multiutility Hera, porta per la prima volta a Parma e provincia. Hera è presente in città con lo sportello di via Ireneo Affò, 1/A, focalizzato sulle soluzioni energetiche sostenibili per famiglie e imprese.

Come funziona l’attribuzione del punteggio

Il meccanismo di Digi e Lode è molto semplice: ogni volta che un cliente Hera attiverà uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorrerà a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica, da cui emergeranno gli istituti vincitori. Il cliente dovrà semplicemente attivare il servizio: l’attribuzione dei punti avverrà automaticamente, a cura di Hera.

Servizi digitali che aiutano la sostenibilità e gli obiettivi ONU al 2030

I servizi attivabili sono l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, il Fast Check-up dei consumi, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera e l’iscrizione ai servizi online.

Si tratta di servizi che oltre a portare maggiore comodità nella gestione della fornitura, hanno un impatto positivo per l’ambiente. Ad esempio, il Fast Check-up consente di acquisire immediata consapevolezza circa i propri consumi domestici, con un forte incentivo a ridurli, la bolletta digitale porta a un risparmio di carta, o, ancora, la domiciliazione bancaria evita gli spostamenti per procedere ai pagamenti.

Fra i comportamenti sostenibili attivabili rientra anche l’iscrizione al nuovo programma #genHERAZIONI di Hera, che attraverso contenuti dedicati, giochi a premi, premia le azioni sostenibilidei cittadini. L’iscrizione al programma, riservata anche ai non clienti Hera, avviene attraverso il sito dedicato https://genherazioni.gruppohera.it/.

Insomma, alle scelte green dei clienti corrisponde un incentivo economico di Hera verso le scuole: un’azione win-win a tutti gli effetti, che concorre a raggiungere ben 5 dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU al 2030 per lo sviluppo sostenibile del Pianeta (“Istruzione di qualità”, “Città e comunità sostenibili”, “Industria, innovazione e infrastrutture”, “Consumo e produzione responsabili”, “Partnership per gli obiettivi”).

Scegliendo una scuola specifica, punti moltiplicati per cinque

Collegandosi al sito web dedicato all’iniziativa, https://digielode.gruppohera.it/il cliente potrà, inoltre scegliere una scuola specifica a cui attribuire il punteggio acquisito. In questo modo, automaticamente, i suoi punti saranno moltiplicati per cinque. Al fine di permettere una premiazione equilibrata tra le scuole dei Comuni partecipanti al progetto, verranno generate due classifiche, dividendo le scuole sulla base del numero di abitanti per Comune.

Dal 2017 a oggi premiate 150 scuole in regione

Digi e Lode, esteso al territorio di Parma per la prima volta nell’anno scolastico 2023/24, è attivo già da 6 edizioni nei territori di storico insediamento Hera, dunque Emilia orientale e Romagna. Dal 2017 a oggi sono state premiate complessivamente 150 scuole, con la distribuzione di 375.000 euro complessivi.

Per ogni scuola la possibilità di aggiudicarsi 2.500 euro

Complessivamente, in tutta la regione Emilia-Romagna, saranno premiate 15 scuole: 8 al termine del primo quadrimestre e 7 al termine del secondo quadrimestre. Fra queste, per la prima volta potranno esserci anche quelle della provincia di Parma, che avranno la possibilità di aggiudicarsi 2.500 € ciascuna, spendibili in strumenti e attrezzature che favoriscano la digitalizzazione della scuola. Ad esempio, monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D. Ma anche microscopi elettronici o percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale. Senza dimenticare gli strumenti ludici per percorsi di apprendimento innovativi, come, ad esempio, i mappamondi digitali.

Stefano Baldassini: “Energie dell’Azienda e della comunità unite per creare impatto sociale”

“Questo progetto è per noi un esempio di come sia possibile creare un impatto sociale e ambientale concreto, unendo le energie di azienda e comunità locali”, spiega Stefano Baldassini, Responsabile Marketing Communication, Loyalty e Campaign Hera Comm. “Per questo invitiamo le famiglie clienti a partecipare e a votare le scuole sul sito, per farle salire in classifica. In questo modo contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo dei servizi digitali, da un lato, e dall’altro faciliteranno il percorso di innovazione nelle scuole”.