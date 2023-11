Digital Twin di Parma: al via i rilievi geografici per la costruzione del “gemello digitale”

Da oggi Parma vedrà transitare i veicoli specializzati che, grazie all’utilizzo di strumenti di rilevazione tecnologicamente avanzati, percorreranno le strade pubbliche della città per raccogliere, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, i dati necessari alla creazione del “Digital Twin” (gemello digitale). Si tratta della riproduzione digitale dettagliata e tridimensionale della città che servirà come modello per programmare le attività di gestione del territorio e dei servizi e valutarne preventivamente l'impatto.

Il Digital Twin è stato presentato questa mattina, in piazza Garibaldi, dall’Assessora alla Transizione Digitale Caterina Bonetti e dall'Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Gianluca Borghi. Erano presenti anche Michele Nocera, Direttore tecnico di Gemmlab, Mario Arena del Consiglio di Amministrazione di Gemmlab e il Responsabile dei rilievi Francesco Sisani.

“Oggi viviamo la nostra quotidianità costantemente immersi nel digitale. Sensori, app, device sono diventati essenziali non solo per il lavoro e la vita privata, ma anche per l’amministrazione della cosa pubblica e per la programmazione dello sviluppo di un territorio. Il progetto di gemello digitale della nostra città ci consentirà di utilizzare i dati acquisiti attraverso sensori e piani di rilevazione in modo organico, permettendoci di sperimentare in modo virtuale le implicazioni e l’impatto di scelte legate a tutti i settori della vita cittadina: dalla viabilità ai lavori pubblici, dalla programmazione urbanistica all’inclusione sociale e alla vita aggregativa. In uno spazio virtuale la replica della città di Parma ci offrirà un quadro complessivo capace di supportare in modo concreto le nostre scelte e monitorare la nostra comunità in modo puntuale”, ha dichiarato l’Assessora Bonetti.

“Un lavoro importante, propedeutico e utile per tutto ciò che dovremo sapere per il miglioramento, in particolare, della mobilità, della qualità dell’aria e dell’accessibilità della nostra città”, ha sottolineato l’Assessore Borghi.

Il Digital Twin è una tecnologia innovativa in grado di creare la riproduzione digitale precisa, dettagliata e tridimensionale della città, con edifici, strade, verde, reti tecnologiche e infrastrutturali, mettendo a disposizione un modello per valutare preventivamente l’impatto delle azioni amministrative sulla pianificazione e sulla gestione della città, sull’efficienza dei servizi, sulla trasparenza e partecipazione dei cittadini.

Il Digital Twin di Parma viene realizzato da una rete d’imprese Italiane nate per progettare, sviluppare e implementare governance territoriali innovative.