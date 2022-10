Digitalizzazione, la Città di Salsomaggiore tra le realtà virtuose grazie alle azioni implementate dall’Amministrazione Fritelli

Una Città dallo stato di avanzamento della digitalizzazione sempre in divenire e costantemente allacciata alle zone limitrofe; un territorio votato all’individuazione di buone pratiche da diffondere (grazie anche ad un portale istituzionale il cui restyling grafico e tecnico da parte di Lepida consente ai cittadini migliori possibilità di reperire le necessarie informazioni e di condividerle con sempre maggiore rapidità), qualche aspetto ancora da migliorare, ma sul quale si sta già lavorando (non ultimo: l’avvio recentissimo degli interventi per la posa della fibra di ultima generazione), ulteriori ambiti prioritari su cui puntare prioritariamente quali, ad esempio, la diffusa offerta di access point WiFi pubblici liberi e gratuiti (13 punti installati nei luoghi con maggior potenziale di fruizione per cittadini e turisti) che ha permesso a Salsomaggiore di ricevere il “Premio Agenda Digitale” dalla Regione Emilia-Romagna: sono solo alcuni tra i principali risultati ottenuti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del novero di azioni inerenti la Comunicazione volute e implementate dal sindaco Filippo Fritelli nel corso delle ultime due legislature e che consentono alla cittadina salsese di distinguersi positivamente nel campo della digitalizzazione.

“Una vera e propria svolta digitale, una conquista necessaria sia per il pubblico che per i nostri uffici della Pubblica amministrazione – rimarca il sindaco Fritelli – e poiché intendiamo ulteriormente perfezionare la ridefinizione razionale ed efficiente della comunicazione verso i cittadini e dell’informazione pubblica verso gli altri enti, implementeremo ulteriormente tali azioni rafforzandole all’interno della struttura amministrativa e armonizzandole con tutte le funzioni ad esse legate”.

Forte soddisfazione per l’ottenimento del “Premio Agenda Digitale”, riconoscimento che la Regione ER ha istituito e conferisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna): “Un risultato concretamente positivo, frutto del lavoro corale di tutti i settori della macchina comunale che, armonicamente coordinati e in costante comunicazione tra loro, hanno favorito l’integrazione di valide tecnologie digitali e utili servizi pubblici online oggi fruibili sia per i turisti che per i cittadini”: così Andrea Saccani, direttore Area tecnica del Comune di Salsomaggiore a BolognaFiere, in occasione del ritiro del premio in rappresentanza dell’Ente e consegnato dall’Assessora Regionale all’Agenda Digitale, Paola Salomoni e dal sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi