Diritto allo studio: dall'Università di Parma 506 Pc portatili a disposizione degli studenti

L'Università di Parma mette a bando l'assegnazione di 506 pc portatili con mouse e zainetto per il trasporto ai propri studenti. Il bando, aperto fino al 17 gennaio, è disponibile sul sito dell'Ateneo. Possono fare richiesta, fa sapere l'Università, gli studenti e le studentesse che per l'anno accademico 2021-2022 "risultano iscritti entro il primo anno fuori corso a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, hanno presentato entro il 3 novembre, attraverso il sito di Er.Go, una dichiarazione con un valore Isee non superiore a 20.000 euro, sono in regola con i versamenti di tasse e contributi alla data del 31 dicembre 2021".

Gli aspiranti assegnatari, inoltre, non devono essere "immatricolati o iscritti per il conseguimento di una seconda laurea di valore pari o inferiore ad altro titolo di laurea già conseguito", non devono aver "ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci per ottenere benefici o esoneri", e non devono essere "risultati già assegnatari di dispositivi digitali nei precedenti bandi emanati dall'Università di Parma negli anni 2020 e 2021". La domanda deve essere compilata dal 15 dicembre alle 12 del 17 gennaio 2022 esclusivamente online, al link www.idem.unipr.it/secure... Alla scadenza del bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore Isee, che sarà pubblicata sul sito di Ateneo il 31 gennaio. I dispositivi, infine, "saranno consegnati in luogo e data comunicati successivamente".