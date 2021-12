Diritto allo studio: dall'Università oltre 500 computer portatili

Dall’Università di Parma un nuovo bando per l’assegnazione di pc portatili ai propri studenti e studentesse. L’Ateneo mette a disposizione 506 computer, con mouse e zainetto per il trasporto, che saranno assegnati in comodato d’uso sulla base della graduatoria che scaturirà dal bando, aperto fino al 17 gennaio 2022.

Il bando è disponibile a questo link:

https://www.unipr.it/bandi/ opportunita/bando- assegnazione-di-506- dispositivi-digitali-agli- studenti-delluniversita-di

Possono presentare richiesta gli studenti e le studentesse che per l’anno accademico 2021-2022:

risultano iscritti entro il 1° anno fuori corso a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico

hanno presentato attraverso il sito di ER-GO, entro il 3 novembre 2021 (ore 18), una dichiarazione con un valore ISEE non superiore a 20.000 euro

risultano in regola con i versamenti di tasse e contributi alla data del 31 dicembre 2021

non sono immatricolati o iscritti per il conseguimento di una seconda laurea di valore pari o inferiore ad altro titolo di laurea già conseguito

non hanno ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento di benefici e/o esoneri

non sono risultati già assegnatari di dispositivi digitali nei precedenti bandi di concorso emanati dall’Università di Parma negli anni 2020 e 2021



La domanda deve essere compilata dal 15 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 (ore 12), esclusivamente on line a questo link (attivo dal 15 dicembre): https://www.idem. unipr.it/secure/bandopc2021.



Alla scadenza del bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore ISEE, in modo decrescente.



La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo il 31 gennaio 2022.



I dispositivi saranno consegnati in luogo e data comunicati successivamente.



Per informazioni:

UO Contributi e Diritto allo Studio

e-mail: daniela.barantani@unipr.it

tel: 0521 904075