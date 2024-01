Diritto alla casa: il 19 gennaio in Pubblica Assistenza l'incontro promosso dall'assessora regionale Barbara Lori

Venerdì 19 gennaio alle ore 16.00, presso l’auditorium dell’Assistenza Pubblica di Parma in Via Gorizia, 2/A, si terrà l'incontro “Diritto alla casa Dai bisogni delle famiglie all’attrattività del territorio”. L’incontro, organizzato dall’Assessora Barbara Lori, sarà l’occasione per parlare di diritto alla casa e delle azioni messe in campo nel nostro territorio. Interverranno il Sindaco di Parma Michele Guerra, il Magnifico Rettore Paolo Martelli, la Direttrice della Caritas Diocesana Cecilia Scaffardi, l’Assessore comunale alle politiche sociali Ettore Brianti. Interverrà inoltre l’Eurodeputata Elisabetta Gualmini per illustrare quanto fatto sul tema in campo europeo.