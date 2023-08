Diritto allo Sport: c'è tempo fino al 6 ottobre per presentare la domanda per l’erogazione di voucher

Aperto il bando per richiedere i voucher per i giovani atleti di Parma che vogliono praticare una disciplina sportiva, iscrivendosi ad associazioni e società della città, nella stagione sportiva 2023/2024. Il bando rientra nell’ambito di Tutti in Campo – Diritto allo Sport, il progetto promosso e realizzato dal Settore Sport del Comune di Parma per incentivare il diritto e la pratica dello sport giovanile.

Possono richiedere il buono, di importo massimo di 500 euro e per una sola disciplina, le ragazze e i ragazzi nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2016 e residenti nel comune di Parma; le famiglie dei minori devono avere un Indicatore situazione economico equivalente (ISEE) non superiore a 12.000 euro.

Sono ammesse le domande riguardanti iscrizioni annuali a discipline organizzate da una delle società o associazioni sportive accreditate, con la sede nel territorio comunale e riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Registro Sport e Salute.

La domanda deve essere presentata entro il 6 ottobre, esclusivamente online, accedendo con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con la Carta di Identità elettronica (CIE), propri o di un delegato, alla pagina www.servizi.comune.parma.it

Il bando è pubblicato sul portale del Comune di Parma, Sezione Amministrazione > Documenti e dati > Bandi e Avvisi pubblici > Avvisi pubblici.

Link al bando: https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/bando-per-lerogazione-di-voucher-a-sostegno-e-incentivo-della-pratica-sportiva-dei-minori-dai-7-ai-17-anni