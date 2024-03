Disabili e creativi insieme per creare un nuovo font di scrittura

Disabili e creativi insieme per elaborare un nuovo font di scrittura, un carattere unico che testimoni l'unicità del progetto e dei partecipanti. “The Type Fa.ce. Un carattere unico" è l'innovativo progetto di volontariato aziendale realizzato da Ad Store a supporto dell'Associazione Fa.Ce. di Parma.

L'associazione, che ha sede in strada Martinella ad Albeti, è nata nel 2006 da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con disabilità, che si impegna affinché la disabilità non significhi inabilità, ma più propriamente adattabilità. Il progetto è nato dalla collaborazione tra i ragazzi dell’Associazione e dell'agenzia Ad Store. Per mesi hanno lavorato fianco a fianco per creare un nuovo font di scrittura.