Disabilità, a Collecchio un Parco Giochi inclusivo

Un parco giochi interamente a misura di bambini con disabilità. Si chiama "Parco Anch'io" e le sue attrazioni -un castello, una teleferica, altalene, panchine ed un percorso ludico-sensoriale tra gli alberi- sono state inaugurate lo scorso primo giugno a Collecchio, in provincia di Parma. L'innovativa area attrezzata di viale Saragat è stata realizzata dall'azienda Gea Fun Experience di Langhirano, sempre nel parmense. Dal disegno della pavimentazione antitrauma al posizionamento delle sedute è tutto studiato per l'accessibilità sia per chi si muove in carrozzina che per chi si sposta a piedi. Ogni manufatto è poi in cemento drenante affinché rimanga sempre fruibile e asciutto anche dopo un acquazzone. Cosa si può fare?

"La novità principale - illustra Matteo Pulli, direttore di Gea - è rappresentata dalla possibilità di giocare a pallavolo con una palla sospesa che non cadrà mai poiché è legata e gira attorno al palo mobile. Si può poi provare la sensazione della perdita dell'equilibrio e della velocità della teleferica doppia". Da "sperimentare sono inoltre le innumerevoli possibilità di divertimento e crescita che offre il castello, dotato di pedane di accesso per carrozzine". L'altalena è tripla con tavoletta, cestino per i più piccoli e cestone inclusivo. Infine, tra le due aree principali, ci si può addentrare nel tunnel naturale di piante dove sono stati inseriti pannelli sensoriali per bambini con cecità e pannelli di gioco sociale come il tris, il labirinto ed il memory. Il progetto è stato partecipato da Comune di Collecchio, Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) di Parma, associazione Parma Accessibile e cittadini collecchiesi. Sponsor il Caseificio Montecoppe srl, Fondazione Monteparma e Parmalat SpA (società del gruppo Lactalis).