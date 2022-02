A Parma si torna a ballare, da venerdì via libera anche alle discoteche: "Riaprire per non chiudere più"

Dall'11 febbraio, dopo l'ultima chiusura decisa dal Governo alla vigilia delle feste, riapriranno discoteche e locali da ballo: una data che riporta entusiasmo tra i gestori con la speranza che questa volta sia davvero l’ultima. “Ci auguriamo che a partire dall'11 febbraio i nostri locali possano finalmente riaprire per non chiudere più "- commenta Ernesto Mendola, presidente di Silb Parma aderente ad Ascom- "Dopo due anni di enormi difficoltà, abbiamo bisogno di riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ne abbiamo bisogno per ritrovare energie e dimostrare la voglia di ricominciare di un intero settore. E' importante comprendere infatti che non sono solamente i gestori dei locali ad essere coinvolti, ma dietro le quinte c'è un’intera filiera fatta di grossisti, fornitori, agenzie di sicurezza, ma anche professionisti dell’intrattenimento come dj e vocalist che aspetta impaziente di poter tornare a lavorare. Gli operatori di Parma e provincia – ha concluso Mendola - sono pronti a riaprire ovviamente nel totale rispetto delle regole di sicurezza imposte dai protocolli, ma sarà fondamentale prevedere dei sostegni adeguati alle perdite economiche senza eguali che ci hanno colpito. Ulteriori restrizioni e chiusure sarebbero un colpo troppo difficile da sostenere.”