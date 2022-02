Riaprono le discoteche, parmigiani pronti a tornare in pista: "Non vediamo l'ora"

Da ieri, venerdì 11 gennaio, le discoteche e i locali da ballo di Parma e provincia hanno la possibilità di riaprire. Una boccata d'aria per i gestori e per i tanti lavoratori legati al comparto, dai fornitori ai dj, dai vocalist agli addetti alla sicurezza. Nella serata di oggi, sabato 12 febbraio, ci saranno già le prime serata con dj e concerti dal vivo. Non tutti però hanno deciso di riaprire da subito: tra le consistenti perdite di fatturato dei mesi scorsi e le regole non è certo facile rimettere in piedi l'attività in pochi giorni.

I giovani parmigiani che di solito frequentano i locali però, sono favorevoli a questa, seppur timida, riapertura. "Credo che sia giusto così: i giovani hanno voglia di divertirsi e, dopo aver seguito tutte le regole ed essersi vaccinati penso che la riapertura delle discoteche sia doverosa, anche se con la mascherina al chiuso" ci racconta un ragazzo nella mattinata di oggi in via Farini.

Tornare subito in discoteca, quindi, ma rispettando le regole per ridurre il rischio di contagio. "E' giusto riaprirle purchè vengano rispettate tutte le regole. Personalmente ho in programma di andarci ma per me sono importanti le norme per ridurre al minimo il rischio di contagio. Quindi andrò con la mia ragazza ma osserveremo tutto" sottolinea una giovane in piazza Garibaldi.

"Finalmente! Noi sinceramente non vediamo l'ora, anche per far respirare un pò chi ci lavora. Ho amici che fanno i dj e sono stati fermi per mesi e mesi, senza percepire uno stipendio e senza essere pagati per le serate: alcuni di loro si sono dovuti arrangiare come potevano" . E' questo il commento di un gruppetto di ventenni in via Mazzini.

Super Green pass e mascherina: ecco come si torna in discoteca

Per poter entrare in discoteca sarà necessario il Green pass rinforzato e la mascherina per accedere ai locali. Il limite di capienza non potrà superare il 50% al chiuso e il 75% all'aperto. Le persone sulla pista da ballo, che non sono obbligate a tenere la mascherina, dovranno mantenere la distanza minina di due metri una dall'altra. I gestori dovranno tenere l'elenco dei clienti per 14 giorni, i tavoli e le sedie devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti.