Segnaletica e 125 nuovi dissuasori di velocità: scattano i lavori

Nei giorni scorsi sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di segnaletica stradale, piste ciclabili e attraversamenti pedonali nel territorio urbano ed extraurbano. Attraverso un investimento di 500 mila euro, il Comune di Parma prevede anche l’installazione di 25 nuovi dossi e oltre 100 dissuasori di sosta in tutta la città, al fine di unmiglioramento della sicurezza stradale e di una maggior tutela delle aree di circolazione riservate ai pedoni e ciclisti.

Il corposo intervento di rifacimento e riqualificazione della segnaletica stradale prevede anche interventi su circa 30 km di strade extraurbane (in particolare strade di collegamento tra le frazioni), il ritracciamento di 58 attraversamenti pedonali e ciclabili, con materiali che ne garantiscano maggiore visibilità e durata nel tempo, il ripasso della segnaletica di 30 dossi esistenti, il posizionamento di specifica segnaletica di pericolo nelle aree scolastiche e diversispecchi parabolici per migliorare la visibilità nelle intersezioni.

I dossi artificiali, ai sensi dell'art. 179 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, possono essere posti in opera solo su strade residenziali, mentre ne è vietato l’impiego lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso e lungo le linee del trasporto pubblico, come ribadito da una Direttiva Ministeriale del 2000. Nelle strade dove non è consentita l’installazione dei dossi artificiali, si stanno valutando altri interventi di messa in sicurezza stradale e “traffic calming”, come ad esempio la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

Allo scopo di continuare nel percorso per favorire una mobilità sempre più sostenibile, verrà inoltreritracciata la segnaletica in oltre 5 km di piste ciclabili e corsie ciclabili.Avverrà infine l’implementazione di supporti luminosi lampeggianti per segnalare pericoli e limiti di velocità e la rimozione della segnaletica stradale obsoleta, per garantire un ambiente viario più sicuro e ordinato.

"L’avvio di questo progetto è da tempo atteso dalla città. Stiamo compiendo passi concreti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti. Questo piano non solo affronta le necessità immediate di segnaletica e infrastrutture stradali, ma sottolinea anche il nostro impegno a lungo termine per una mobilità sostenibile e sicura. I risultati di questo progetto avranno un impatto positivo tangibile sulla nostra comunità" commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità.

pQuesto intervento straordinario si configura come un investimento strategico al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale e il benessere dei cittadini, anche alla luce della crescente necessità di interventi di manutenzione nel vasto territorio stradale di competenza. I lavori hanno una durata prevista di un anno, ma gli interventi di segnaletica orizzontale saranno concentrati nel periodo estivo ed autunnale.