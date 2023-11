Diventare specialisti in intelligenza artificiale e telemedicina: un master per professionisti d'ambito sanitario

Dai bio-robot all’Internet of things, dalla system medicine alla teleneurofisiologia clinica, dall’impatto sociologico dell’intelligenza artificiale al rapporto tra reti neurali e big data. Sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati al Master ARTE - Intelligenza ARtificiale e TElemedicina – https://www.masterarte-unipr.it/ – dell’Università di Parma, un corso di studi annuale proposto in modalità interamente e-learning ai professionisti d’ambito sanitario che intendano diventare specialisti di IA – Intelligenza artificiale e telemedicina, utilizzando le ultime tecnologie in modo lungimirante.



Complessivamente il Programma didattico del Master ARTE consentirà alle diverse professionalità di condividere contenuti scientifici comuni e di acquisire il linguaggio specialistico essenziale per rendere possibili la coproduzione e l’interoperabilità tipiche dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Fornirà, inoltre, la vision e i mezzi conoscitivi sull’intero settore, fortemente interdisciplinare, permettendo ai discenti di avere le conoscenze, le competenze e le certificazioni necessarie per lo sviluppo della sanità del futuro applicando correttamente le ICT (Information and Communication Technologies).



La prima parte del programma didattico affronterà in particolare i principali aspetti della telemedicina, partendo dalla sua corretta definizione, fino alle tipologie di servizi offerte e al fascicolo sanitario elettronico, dalle piattaforme dei servizi, fino alle procedure per effettuare una televisita, al telemonitoraggio e al teleconsulto per analizzare poi i benefici, i rischi e limiti della telemedicina e delle diverse strategie di e-health in Italia e in Europa. Verrà esplorato anche il mondo dei device, delle app, delle piattaforme e di tutto quell’universo tecno-informatico che ruota attorno alle e-health e che spesso è caratterizzato da informazioni disorientanti.



La seconda parte del programma riguarderà le applicazioni in campo sanitario delle IA, ad esempio la realtà aumentata, da un punto di vista tecnico, etico e giuridico. Si prenderanno in esame i concetti fondativi dell'intelligenza artificiale, la creazione di modelli e algoritmi predittivi, le tutele e i limiti di carattere etico e giuridico sull'utilizzo dell’intelligenza artificiale, come il recente Regolamento UE, il problema della privacy nella gestione dei dati e la modalità con cui tali tecnologie sono impiegate nella diagnostica medica. Saranno anche analizzati alcuni aspetti relativi alla strategia nazionale di applicazione del PNRR nel settore della digitalizzazione della salute.



“Il Master si prefigge lo scopo di rendere i discenti capaci di fare un uso responsabile del Sapere – ha specificato il Prof. Antonio Gaddi, medico, Presidente della Società Italiana di Telemedicina e docente del Master –, in particolare riguardo alle tecnologie e ai nuovi metodi per "fare medicina", anche per consentire loro di perseguire le direttive europee e nazionali relative al benessere psicofisico della persona, ad esempio l'obiettivo 3 dell'Agenda 2030, coniugandole con i diversi ambiti applicativi delle singole tecnologie, guidati dal rigore del metodo e della scienza e rinforzati dalla perfetta conoscenza della Legge, dell’etica e delle Scienze mediche”.



I docenti del Master, diretto dalla Prof.ssa Susanna Esposito e proposto dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sono professori universitari, medici e professionisti in ambito sanitario, consulenti IT ed esperti di sicurezza e diritto digitale che provengono da tutta Italia. Molti docenti sono esperti qualificati delle Commissioni scientifiche nazionali e internazionali create dalla Società Italiana di Telemedicina (www.sitelemed.it), a dimostrazione sia del carattere interdisciplinare della materia che della finalità di voler aggiornare il sistema sanitario italiano.



C’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per iscriversi e i posti a disposizione sono 70. Possono accedere al corso laureati in qualsiasi ambito o possessori di diplomi vecchio ordinamento appartenenti alle professioni sanitarie: le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione. Il Master rilascia 60 crediti formativi universitari – CFU.



Il calendario delle lezioni, che si svolgeranno prevalentemente il mercoledì pomeriggio e a volte anche il martedì, va dal mese di marzo 2024 a ottobre 2024, con una pausa estiva durante i mesi di luglio e agosto. Le lezioni saranno erogate online in una modalità mista di dirette streaming e lezioni asincrone (registrazioni).



Il Master ARTE ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dell’Azienda USL di Parma e della Società Italiana di Telemedicina.