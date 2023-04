Stop a borse, lattine e borracce: tutti i divieti per il concerto del 25 aprile in piazza

In vista della manifestazione prevista per il prossimo 25 aprile in Piazza Garibaldi dalle ore 18 e fino alla fine degli eventi previsti nel perimetro delimitato dalle seguenti strade (comprese):

Viale Mariotti via Pigorini borgo della Cavallerizza Piazza della Pace (lato Palazzo della Provincia) via Garibaldi via Pisacane Strada al Duomo Piazza Duomo (lato Battistero) Via Cardinal Ferrari Strada Cairoli via XXII Luglio Borgo del Canale Borgo San Silvestro Borgo San Lorenzo Borgo Giacomo Tommasini via Ferdinando Maestri via Farini Borgo Palmia via Cavestro via Mazzini (ivi compresi gli esercizi insediati all’interno della “Galleria Polidoro/Bassa dei Magnani”)

Vige Il divieto di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi

- il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21º contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi

- dalle ore 18.00 e fino alla fine dell’evento, all’interno dell’area del concerto, il divieto assoluto di introduzione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore

i divieti di cui sopra sono estesi anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all’interno delle aree e del perimetro come sopra delimitato.

Si Rammenta che, ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. a) del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad assicurare l’effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’uso gratuito al pubblico, pena l’applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Regolamento.

L’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00; o che la vigilanza circa l'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia

Nell'area della manifestazione è fatto anche divieto di introdurre:

• valigie/borse/zaini sup. a 10 lt.

• bombolette spray di qualsiasi tipo

• trombette da stadio

• armi da sparo, anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale, ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi

• catene

• lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 05 ml senza tappo

• bastoni per selfie, treppiedi

• ombrelli con punta, mazze, aste

• strumenti musicali e di amplificazione sonora

• penne e puntatori laser

• droni

• biciclette, skateboard, pattini, overboard e monopattini

• non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’abuso di sostanze stupefacenti, né a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne rende difficile l’identificazione; né inoltre può essere consentito l’arrampicamento sulle strutture

• artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.

E’ invece consentito introdurre nell’area della manifestazione: • medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici)

• stampelle o tutori (con certificato medico)

• sigarette elettroniche

• accendini

• ombrelli senza punta (formato poket).