Divieto di vendita di qualsiasi bevanda nell’area urbana ricompresa all’interno delle tangenziali,

La vigilanza sull’ottemperanza all’ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. L’inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.