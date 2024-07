Domani a Parma l'evento più goloso dell'anno con "La Notte dei Maestri del Lievito Madre 2024"

Tutto è pronto per l’evento più goloso dell’estate: domani, mercoledì 17 luglio si terrà La Notte dei Maestri del Lievito Madre, l’appuntamento annuale per celebrare il lievito madre vivo e l'arte della panificazione tradizionale che spegne 10 candeline, organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley.

Con una nuova straordinaria edizione, per il decimo anniversario la serata sotto il cielo stellato della Pilotta con i più grandi Maestri d’Italia è ancora più speciale: la tradizione si rinnova, arricchendosi di sorprendenti e appetitose novità. Protagonista indiscusso sarà il lievito madre vivo, vero fattore identitario di ogni territorio, in tutte le sue possibili declinazioni, tra il dolce e il salato, come cornetti, focacce, fette biscottate, grissini e derivati. Non mancherà il re dei grandi lievitati, il panettone, presentato nelle più prelibate e stuzzicanti varianti, dalle mille sfumature tradizionali e stravaganti, per ogni stagione.

Un appuntamento imperdibile per scoprire e assaporare le diverse interpretazioni dei Maestri, che con passione e destrezza valorizzano questo ingrediente, simbolo di eccellenza e identità territoriale. Una notte magica, dove tradizione, innovazione e solidarietà si fondono per offrire un’esperienza indimenticabile.

Dalle 19 circa, gli Accademici sfileranno lungo le vie del centro fino ad arrivare al Palazzo della Pilotta, e a partire dalle ore 20, sarà possibile assaggiare i migliori panettoni artigianali ed altre prelibatezze preparate con lievito madre vivo, offerti dai Maestri dell’Accademia MLM. A questo link l’elenco completo dei Maestri partecipanti e tutti i dettagli:

https://www.nottemaestrilievitomadre.it/_files/ugd/35734c_271d4c29a47743159d21eabf73d3a6dc.pdf

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma: per poter accedere alla degustazione acquista il braccialetto solidale con un contributo minimo di € 5,00 presso gli stand dell’Emporio dove sarà possibile anche comprare le esclusive specialità dei Maestri per raccogliere fondi destinati a sostenere l’Associazione che assiste le famiglie in difficoltà.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere e consegnare le prestigiose giacche alle dieci squadre finaliste della seconda edizione del Campionato a Squadre sulla Colomba Artigianale, riservato ai lievitisti under 33 organizzato da Accademia MLM e & Goloasi srl.

Non mancheranno premi e riconoscimenti speciali assegnati quest’anno chef stellati che con il loro lavoro di ricerca tra innovazione e tradizione artigianale simboleggiano e supportano l’eccellenza di tutti i lievitati Made in Italy: Antonino Cannavacciuolo insieme al pastry chef Kabir Godi (Il Laboratorio Cannavacciuolo), Gennaro Esposito con il pasticcere Carmine Di Donna (La Torre del Saracino), Luca Marchini (L’Erba del Re), Max Mascia con il pasticcere Giovanni Mattina (Ristorante San Domenico), e Davide Oldani (Ristorante D’O).

La Notte dei Maestri del Lievito Madre è organizzata con il sostegno di AFA Arredamenti, Agugiaro & Figna Molini e Le Sinfonie, Bombonette, Brazzale, Cesarin, Dolomia, Don Vanilla, Eurovo, Fabbri 1905, Foss Marai, Goeldlin, ICAM, Agostoni, Mielizia, Gruppo Polin, Reviva Group, Ambrogio Sanelli, Torrefazione Dubbini, Uvella. E con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Chef to Chef, Host Milano, PQR, SIGEP, e i media partner Dolcesalato, Grande Cucina, Il Panificatore Italiano, Il Pasticcere e Gelatiere Italiano, Italia a Tavola, Italiangourmet, Pizza e Pasta Italiana.