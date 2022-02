Domani non scattano le misure emergenziali per la qualità dell'aria

Domani, 8 febbraio, non scatteranno le misure emergenziali per la qualità dell'aria. Niente stop dunque ai diesel Euro 4, fino a mercoledì 9 febbraio. Tutto questo dopo le proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale in base alle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna collegate al Pair.

Il nuovo meccanismo prevede, infatti, l’emissione dei bollettini Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, effettuati non più sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, ma con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell’aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti.

Sono confermate le limitazioni al traffico, dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello della tangenziale, per veicoli a benzina pre – euro, Euro 1 e Euro 2; cicli e motocicli pre – euro ed Euro 1, oltre che per i veicoli bifuel omologati pre euro ed Euro 1 e per i diesel fino ad Euro 3.