Domenica 1 ottobre “All’Ospedale di corsa” per la camminata non competitiva

Sedicesima edizione per "All'Ospedale di corsa", la camminata non competitiva di 8 km organizzata dalle associazioni di volontariato Noi Per Loro e Giocamico. Un modo per stare insieme e sostenere la raccolta fondi per progetti dedicati ai reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore.

Domenica 1° ottobre i partecipanti partiranno dal Circolo Toscanini di Via Emilia Ovest n 22, con ritrovo dalle ore 8:45, e percorreranno un totale di circa 8 km di vie periferiche per raggiungere l'Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” dove ad accogliere i partecipanti, saranno presenti i presidenti di Noi per Loro Nella Capretti e di Giocamico Corrado Vecchi con il personale medico sanitario e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi.

Il percorso sarà segnalato lungo tutto il tragitto dai volontari di Kinomana e dal Running Team Polisportiva Torrile, garantendo così la sicurezza e l'orientamento dei partecipanti.

Le iscrizioni sono online sulla piattaforma Eventbrite e sul sito www.ospedaledicorsa.it con una donazione di 10,00 € (Under 14 gratuito). Alla camminata possono partecipare tutti. E' possibile partecipare All’Ospedale di corsa anche a distanza condividendo le foto della corsa sui social con #allospedaledicorsa2023. Per info: Tel. 0521 981741 – 3773240706. info@ospedaledicorsa.it. info@noiperloro.it giocamico@giocamico.it