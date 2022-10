Domenica 16 ottobre “All’Ospedale di corsa”

Quindicesima edizione per "All'Ospedale di corsa", la camminata non competitiva di 8 km organizzata dalle associazioni di volontariato Giocamico e Noi Per Loro. Un modo per stare insieme e sostenere la raccolta fondi volta a sviluppare Radio R.O.B., la web radio dell'Ospedale dei Bambini per dare voce ai pazienti, alle famiglie e agli operatori.

La corsa si svolgerà domenica 16 ottobre con partenza dal Parco Cittadella alle ore 8:45 per raggiungere l’Ospedale Maggiore dove, alle ore 10:30 nel giardino dell’Ospedale dei bambini, ad accogliere i partecipanti, saranno presenti i presidenti di Giocamico Corrado Vecchi e di Noi per Loro Nella Capretti con il personale medico sanitario e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi.

Nell’occasione tutte le associazioni che sostengono le famiglie e i reparti pediatrici del Maggiore consegneranno una grande lettera a medici e infermieri con i quali condividono le difficoltà e le gioie del lavoro quotidiano insieme.

E' possibile partecipare All’Ospedale di corsa anche a distanza condividendo le foto della corsa sui canali social con l'hashtag #allospedaledicorsa2022.

La donazione minima richiesta è di 10 € per i partecipanti con più di 14 anni (i minori partecipano gratuitamente).

La stampa è invitata domenica 16 ottobre ore 10:30 Giardino Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”. Saranno presenti i presidenti Corrado Vecchi di Giocamico, Nella Capretti di Noi per Loro, il personale medico sanitario dei reparti pediatrici, il direttore generale dell’azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi.

Che cos’è Radio ROB

RADIO R.O.B. una nuova stazione radio-podcast dove i protagonisti sono i piccoli e grandi pazienti ricoverati all'Ospedale dei bambini di Parma. L’iniziativa, nata da un’idea dell’associazione Giocamico, ha preso fiato grazie alla collaborazione con Noi per Loro e al sostegno dei tanti che hanno creduto nel progetto. Un progetto che ha vuole dar voce, appunto, a chi deve trascorrere un periodo più o meno lungo in ospedale.

Per fare questo è stata creata una postazione radio portatile con un iPad quale mixer regia, cuffie e microfoni che viene spostata all’occorrenza nella camera del protagonista della puntata. A coordinare le attività di Radio ROB gli operatori di Giocamico Stefano Capretto, Francesca Bianco, Elena Araimo e Silvia Giuberti.

Tanti sono i piccoli-grandi protagonisti che hanno creato le diverse puntate che potrete ascoltare alla pagina Facebook di Radio ROB Radio Ospedale Bambini (@radiorobparma) e sul sito di Giocamico.it > Cosa facciamo > I progetti speciali > Radio R.O.B. https://www.giocamico.it/ giochiamo-insieme/i-progetti- speciali/radio-r-o-b-radio- ospedale-bambini.html oppure su spotify (my name is r.o.b.)