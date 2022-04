Domenica 3 aprile dalle 10 Festa di Primavera a Vicofertile

Domenica 3 aprile la primavera arriva davvero piena di entusiasmo a Vicofertile. Dalle 10 ,nella frazione alle porte di Parma, prenderà vita una giornata speciale che vuole festeggiare il ritorno alla normalità, una rinascita che coincide con l'arrivo della stagione più bella. Vicofertile domenica sarà animata da bancarelle, spettacoli, movimento di gruppo, musica, balli cucina del territorio e attrazioni per bambini. Oltre 60 bancarelle offriranno la creatività delle produzioni artigianali, giochi gonfiabili e truccabimbi faranno scatenare i più piccoli, esibizioni di ballo e dei piccoli violini di Orchestra Insieme diretti da Silvia Risito e due camminate metaboliche (alle 11 e alle 18) coinvolgeranno tutti in un allegro risveglio, in un ritrovato stare insieme.

La manifestazione, che è organizzata dall’Associazione “I Cittadini di Vicofertile” e dal circolo parrocchiale “La Lanterna” è patrocinata dal Comune di Parma Assessorato Turismo e Commercio e, alle 14, proporrà attività dimostrative della Croce Rossa e giochi con l'aiuto dei favolosi cani del gruppo cinofilo regionale. Il Mercatino del Riuso, che sarà allestito in piazza Terramare, rappresenterà un imponente mostra a cielo aperto (la più importante finora organizzata a Parma in questo settore) che esporrà libri, dischi, abbigliamento, oggettistica, giocattoli, quadri e arredi di seconda mano. Questa prima edizione nasce con l'obiettivo di diffondere una cultura del riciclo e l'abitudine alla buona pratica dell'economia circolare che dà valore agli oggetti.

Lo stand dell’associazione “I Cittadini di Vicofertile” aspetta tutto il pubblico per informare, ascoltare e coinvolgere volontari nei prossimi eventi in programma.