Domenica ecologica: limitazioni al traffico fino al tardo pomeriggio

E' scattata alle 8.30 di stamattina 3 marzo la domenica ecologica, con limitazioni al traffico fino alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale – adottato in questi giorni dalla Regione Emilia Romagna.

Sono previste limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo 2024, anziché il 30 aprile 2024, nei centri urbani dei Comuni con più di 30 mila abitanti ed in quelli dell'agglomerato urbano di Bologna e nelle domeniche ecologiche. Lo stop è previsto per: veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 ed Euro 5; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1. Possono circolare, nelle domeniche ecologiche, gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 3 o superiori; autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 6 o superiori. Cicli e motocicli Euro 2 o superiori. Gli autoveicoli alimentati gas metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 e successivi. Inoltre veicoli derogati in ordinanza quali, ad esempio: gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico; ciclomotori e motocicli elettrici; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.