Domino’s Pizza sbarca a Parma

Un nuovo modello che unisce mobilità e ristorazione, combinando la sosta per il rifornimento con la possibilità di gustare sul posto, ritirare oppure richiedere a domicilio una pizza preparata con i migliori ingredienti delle eccellenze italiane e con le ricette di successo internazionale.

È questo il frutto della partnership tra IP e Domino’s Pizza, che si è concretizzata nell’inaugurazione a Parma della prima pizzeria all’interno di un Punto Vendita IP, numero uno in Italia per numero di impianti sul territorio. Il progetto di IP e Domino’s non si ferma qui: l’obiettivo è quello di dar vita a una rete che si estenderà nel resto d’Italia con un servizio di qualità ed innovativo, orientato ad offrire un’esperienza integrata.

Il punto vendita Domino’s è situato nella stazione di via Emilia Est, 105 con uno spazio di 100 mq e 16 risorse di staff.

“Con questo accordo - afferma Simone Alfonsi, Direttore Vendite di IP -l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti si arricchisce di gusto e qualità; oggi ci affianchiamo ad un Partner internazionale pur continuando a pensare local. Sappiamo quanto le esigenze dei consumatori evolvano continuamente rispetto a prodotti e servizi offerti, per questo, lavoriamo guardando al nostro Punto vendita come ad un asset strategico multiservizi. L’intento è di intercettare o anticipare trend e rendere più fluida l’esperienza dei clienti che scelgono di venire da noi. È nel nostro DNA di retailer stare accanto agli italiani: lo facciamo già, soddisfacendo le loro esigenze di mobilità e lo continueremo a fare, offrendo nuovi servizi, interpretandone i bisogni e trovando soluzioni per rispondere alle più alte aspettative”.

“Proseguono i piani di rapido sviluppo ed espansione della nostra catena” commenta Marcello Bottoli, Presidente di Domino’s Pizza in Italia “che prevedono l’apertura di altri sei nuovi ristoranti Domino’s entro la fine del 2020, di cui 4 in collaborazione proprio con IP. La formula di apertura all’interno delle stazioni di rifornimento valorizzerà ulteriormente il nostro servizio, garantendo ai clienti il parcheggio in prossimità del ristorante e offrendo una sosta di qualità ed in estrema sicurezza, o anche la possibilità di ritirare le nostre pizze per il consumo a casa. Inoltre, le Pizzerie Domino’s presso le stazioni IP forniranno il tradizionale servizio a domicilio che ha reso Domino’s famoso nel mondo per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti, la rapidità ed affidabilità delle sue consegne gestite dal proprio team di drivers e l’utilizzo innovativo del digitale”.

La presenza delle pizzerie Domino’s all’interno delle aree di servizio darà ai clienti la possibilità di una sosta gustosa, rapida e sicura, accompagnata da prodotti innovativi e di grande qualità. La partnership arriva infatti a poche settimane dal lancio delle nuove“Ricette d’Autore” di Domino’s, pizze ideate dallo chef Marco Valletta con ingredienti IGP e DOP di eccellenza italiana, che affiancano i prodotti iconici – le Domino’s Legend - venduti dalla catena in tutto il mondo.

IP e Domino’s Pizza stanno inoltre lavorando insieme per elaborare iniziative di marketing congiunte, che permetteranno ai clienti di ottenere sconti e agevolazioni in seguito all’acquisto combinato dei due servizi.