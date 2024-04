Donati fasciatoio e passeggino per i piccoli della Neonatologia del Maggiore

Tutto nasce dalla “cena dell’8 dicembre", promossa da Matteo insieme ad un gruppo di amici per condividere un momento di socialità finalizzato alla solidarietà. Nell’ultima edizione il loro pensiero è andato alla struttura complessa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma diretto da Serafina Perrone. E così, con il supporto di Bebilandia e tramite l’associazione Giocamico, hanno consegnato alla coordinatrice infermieristica del reparto Mara Cauli un fasciatoio e un passeggino che sono stati subito messi al servizio dei più piccoli.

Il passeggino per i pazienti del reparto mentre il fasciatoio è andato ad arricchire la dotazione dell’ambulatorio collocato nel padiglione Maternità dove si promuove la relazione madre-neonato e il benessere di entrambi nei primi 1000 giorni di vita, a cominciare dalla gravidanza. A loro i sentiti ringraziamenti di Mara Cauli e della direttrice Perrone: “L’opportunità di essere accolti in un ambiente confortevole e adeguato migliora l’impatto in chi accede ai servizi e la vostra donazione ci aiuta a migliorare le relazioni e la qualità dell’assistenza”.

Il fasciatoio inoltre è stato messo a disposizione di quello che è considerato “Behavioral and developmental health centre”, ovvero un ambulatorio di assistenza clinica e ricerca perinatale seguito in particolare dalle dott.sse Virginia Beretta e Maria Maddalena Brambilla e dove sono state collocate le apparecchiature finanziate per circa 900mila euro da risorse del PNRR 2022 con un progetto coordinato da Serafina Perrone e da Tullio Ghi direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maggiore.