Oncoematologia pediatrica: l'azienda Reform dona una barella utile per le procedure in sedazione

Un legame che si rinnova ogni anno quello dell’associazione Zambra4ever odv e dell’azienda AVD Reform con il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma diretto da Patrizia Bertolini.

Nel 2021 in ricordo della figlia scomparsa a seguito di un raro linfoma, Cecilia Cavalli ha fondato Zambra4ever per mantenere viva la memoria della figlia Alessia Zambrelli con gesti di generosa solidarietà coinvolgendo l’azienda AVD Reform con sede a Noceto, tramite l’amministratore delegato Francesco Ravasini. E quest’anno i loro sforzi hanno portato a consegnare un dispositivo utile quanto importante: una barella utilizzata dal personale medico e infermieristico per le procedure in sedazione necessarie per monitorare l’andamento della malattia.

All’azienda e a quella che è diventata un’amica come Cecilia, parole di ringraziamento da parte della direttrice Patrizia Bertolini con la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou: “Come abbiamo espresso l’esigenza di acquisire questo dispositivo abbiamo trovato in Cecilia e nell’azienda AVD Reform una disponibilità immediata e affettuosa. Così come l’anno scorso quando ci hanno donato un manichino toracico per formare il personale sul corretto posizionamento degli accessi venosi centrali”. “A loro il nostro sincero ringraziamento”, ha concluso la direttrice Bertolini.

Soddisfazione è stata espressa da Cecilia Cavalli e Francesco Ravasini: “Il nostro intento era quello di donare uno strumento utile al reparto e ai bambini, così come è l’intento dell’associazione Zambra4ever che continuerà ad affiancare il reparto di Oncoematologia pediatrica del nostro Ospedale”.