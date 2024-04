"Noi di via Oreste Grassi”: donazione al Centro oncologico

“Siamo un gruppo di amici che amiamo la buona tavola e divertirci in compagnia così da oltre vent’anni abbiamo deciso di organizzare eventi benefici a favore di alcune associazioni del territorio. Per l’evento del 26 novembre scorso abbiamo chiesto di chiudere la strada dove siamo cresciuti, infatti ci chiamiamo Noi di via Oreste Grassi e abbiamo messo a tavola centinaia di persone”. “E il risultato eccolo qua”, spiega Roberto Merusi quale portavoce del gruppo mentre mostra il mattoncino simbolo della donazione che porta un ulteriore sostegno al Centro oncologico dell’Ospedale di Parma.

“Ci teniamo a mostrarlo – aggiunge – perché siamo orgogliosi di riuscire a portare un sostegno all’oncologia del nostro territorio organizzando eventi fatti sempre con il sorriso e un pizzico di follia. Ma non siamo soli, anzi! L’evento si è svolto in collaborazione con l’Associazione La Treccia e la Pro Loco di Collecchio, che ringraziamo per il sostegno”.

Ad accoglierli per un ringraziamento il direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Marcello Tiseo: “Per noi che siamo a contatto con la sofferenza più profonda delle persone – afferma ringraziandoli a nome di tutto il personale - gesti di questo tipo ci fanno davvero piacere, anche per la simpatia con cui vengono fatti e per la disponibilità delle persone che mettono a disposizione il loro tempo con l’obiettivo di aiutarci a migliorare l’accoglienza dei nostri pazienti”.