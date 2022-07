Donazione del Lions Club Parma Maria Luigia per i bambini dell’Oncoematologia pediatrica

Il Lions Club Parma Maria Luigia ha rinnovato il proprio impegno a favore dei bambini e dei ragazzi in cura presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma diretto da Patrizia Bertolini prevedendo anche per quest’anno donazioni di presidi utili per il monitoraggio e il trattamento dei piccoli pazienti. Dopo aver già regalato bilance elettroniche, aspiratori chirurgici, manometri pediatrici la presidente Lorenza Beltrami e le consigliere Elisabetta Spadini e Cristina Alfieri in rappresentanza delle socie del Club Lions Maria Luigia hanno consegnato, pulsossimetri e fonendoscopi.

“Il Club Lions Parma Maria Luigia – ha dichiarato la presidente Lorenza Beltrami – dedica da sempre una particolare attenzione alle tematiche che riguardano la cura del malato, soprattutto giovane. E per noi i bisogni dei bambini dell’Ospedale “Pietro Barilla” sono i primi ad essere presi in considerazione”.

A ricevere la donazione la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou e la direttrice dell’Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini che hanno ringraziato il Lions Club Maria Luigia per l’affetto e la vicinanza che dimostrano ogni anno e per il prezioso sostegno, a nome dei piccoli pazienti che necessitano di cure e del personale medico e assistenziale del reparto che utilizzerà quegli strumenti.