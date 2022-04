A Zambra4Ever 14mila euro per aiutare la Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Parma

Una donazione di 14 mila euro che l’associazione Zambra4ever potrà devolvere alla Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Parma. La somma è frutto di un’iniziativa nata in seno all’azienda MHS Parma, i cui dipendenti hanno scelto di donare alcune ore del loro lavoro in favore dell’associazione. Il corrispettivo economico raccolto è stato poi raddoppiato dall’azienda, fino a raggiungere la cifra di 14 mila euro. L’assegno è stato consegnato nei giorni scorsi dal Managing Director Antonio Amadasi ad Erica Zambrelli, sorella di Alessia “Zambra”, la giovane promessa del basket parmigiano scomparsa nel 2020 all’età di 18 anni.

“A MHS Parma va il nostro grandissimo grazie – ha commentato Erica -. Questa iniziativa è stata molto sentita da tutti i miei colleghi e il loro sostegno è stato fondamentale. Ci hanno aiutato a far conosce l’associazione Zambra4ever e, soprattutto, hanno dato una

mano a tanti bambini”. “Quando Erica, ci ha parlato dell’associazione – spiega Antonio Amadasi – abbiamo voluto dare il nostro contributo. Non una semplice donazione, ma la partecipazione di tutta l’azienda e dei suoi dipendenti a un progetto importante: per il territorio, a cui siamo legati, per l’associazione Zambra4ever e anche per l’azienda, che ancora una volta ha saputo mettere in pratica i valori su cui si fonda. Above + Beyond significa farcela sempre, in qualsiasi modo”. Valori condivisi anche da Giulia Ghiretti, testimonial di MHS Parma che ha sostenuto attivamente la raccolta fondi in favore di Zambra4ever. “È stato un piacere poter collaborare anche in questa occasione, soprattutto per un’iniziativa di questa portata – ha commentato Giulia -. È bello vedere un’azienda fare squadra per sostenere la propria comunità”.