I doni di Santa Lucia all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”

Una tradizione che si rinnova: Santa Lucia, la santa amata dai bambini, arriverà con il suo carico di doni per tutti i pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

I regali, offerti da Fondazione Cariparma,verranno consegnati al personale medico e alle coordinatrici infermieristiche nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale dei bambini.

Mercoledì 13 dicembre alle ore 10.30 All'Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”, nell'Atrio d’ingresso piano terra dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ingresso carrabile da via Abbeveratoia.

Saranno presenti i primari delle strutture di cura del Dipartimento Materno Infantile diretto da Emilio Casolari, il personale sanitario e i volontari delle Associazioni, che insieme al direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario AUSL, accoglieranno la Vicepresidente di Fondazione Cariparma, il magnifico Rettore dell’Università di Parma, il Sindaco del Comune di Parma, il Presidente della Provincia di Parma e il Rappresentante della Curia vescovile.

Nell’occasione l’associazione Noi per Loro, come da tradizione, consegnerà al personale dell’Oncoematologia pediatrica un buono acquisto per i pazienti più grandi da utilizzare nei negozi di informatica, sport, giocattoli e librerie che sostengono l’iniziativa.