Dove mangiare a Parma: i 10 migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Riconosciuta Città Creativa Unesco per la gastronomia, Parma è città del buon mangiare ma soprattutto del buon vivere. Sul fronte cibo vanta un paniere di eccellenze da fare invidia: Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma, culatello di Zibello, salame di Felino, fungo di Borgotaro. Per non parlare delle specialità della tavola, tra gnocco fritto, paste ripiene come cappelletti o anolini in brodo di carne - la specialità delle feste natalizie -, tortelli d’erbetta - di cui il maestro Gualtiero Marchesi era ghiotto -, stracotti di carne. Ma è anche centro di innovazione, ricerca e formazione: ospita infatti l’Efsa (European Food Safety Agency) e l’Alma, la scuola internazionale di cucina con sede a Colorno.

L'elenco dei locali

Borgo 20, Borgo 20 - b.go XX Marzo, 14 - 0521 234565 - borgo20.it

Brisla, Brisla - s.da Luigi Carlo Farini, 41/a - 0521 885619 - brislaparma.com

Cocchi, Cocchi - v.le A. Gramsci, 16a - 0521 981990 - ristorantecocchi.it

Cortex Bistrot, Cortex Bistrot - b.go del Correggio, 20/b - 0521 062846 - cortexbistrot.com

Ai Due Platani, Ai Due Platani - fraz. Coloreto - s.da Budellungo, 104a - 0521 645626 - aidueplatani.com

Inkiostro, Inkiostro - via San Leonardo, 124 - 0521 776047 - ristoranteinkiostro.it

La Maison du Gourmet, La Maison du Gourmet - fraz. Coloreto - s.da Budellungo, 96 - 0521 645310 - lamaisondugourmet.it

Officina Alimentare Dedicata, Officina Alimentare Dedicata - via F. Maestri, 11a - 0521 230505 - officinaalimentarededicata.it

Soj - Vino e Cucina, Soj - Vino e Cucina - b.go del Parmigianino, 26 ang. via Cavallotti - 320 2644207 - Facebook

Osteria Virgilio, Osteria Virgilio - s.da G. Inzani, 3b - 0521 1999966 - osteriavirgilioparma.wordpress.com