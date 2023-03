Dove mangiare sushi a Parma: i migliori ristoranti

Il sushi, piatto tipico giapponese a base riso, pesce e alghe, ormai è diventato una moda. Anche a Parma spopolano i locali dove è possibile degustarlo. Che si tratti di uramaki, nighiri, sashimi o zuppa di ramen, la cucina nipponica è sempre più apprezzata dai parmigiani. I tanti ristoranti che hanno aperto negli ultimi anni in città, sia durante la pausa pranzo sia a cena, si popolano di golosi e appassionati, attratti spesso anche dalla formula "all you can eat". C'è anche chi vuole degustare il menu alla carta.

Ecco un elenco di alcuni dei più famosi ristoranti dove mangiare giapponese a Parma