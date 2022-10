Due immobili di proprietà del Maggiore in vendita all’asta pubblica

Sono in vendita con asta pubblica due immobili a Parma di proprietà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, acquisiti a seguito di un lascito testamentario. Si tratta di due immobili, in vendita già arredati: uno situato in via Fosse Ardeatine e l’altro in via Pelizzari a Parma.

Il primo appartamento è situato nel quartiere Lubiana in via Fosse Ardeatine numero 7. L’immobile, collocato al piano terra, è inserito all’interno di una palazzina riqualificata di recente dal punto di vista energetico. ? dotato di un soggiorno con balcone che accede al giardino mentre al piano seminterrato c’è una cantina e un’autorimessa di pertinenza della proprietà. La base d’asta è fissata a 172.525 euro.

L’altro appartamento è situato a 3 km dal centro città in via Pelizzari numero 6. Fa parte di un complesso residenziale degli anni ‘60 composto da due unità immobiliari con due autorimesse di proprietà. ? così composto: piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e vano sottotetto. La base d’asta è fissata a 318.647,50 euro.

Sarà possibile presentare le offerte fino alle ore 12.00 di giovedì 10 novembre 2022 secondo le modalità indicate nei bandi. Per gli offerenti sarà sempre possibile visionare i beni, con prenotazione al numero 0521.703401 – 0521.971003 oppure inviando un’email all’indirizzo: patrimonioimmobiliare@ausl.pr.it.

Tutte le informazioni e i dettagli utili sono reperibili sul sito dell’Ospedale alla pagina Appalti e forniture aziendali – Avvisi.

Per maggiori informazioni, qui il link diretto ai bandi: https://www.ao.pr.it/asp/azienda/forniture_dett.asp?id_bando=3696