Due medici del Maggiore insigniti della Benemerenza del Presidente della Repubblica

Si chiama Attestato di benemerenza al merito della sanità pubblica e rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti del Capo dello Stato per un professionista della salute. A Parma, il riconoscimento è arrivato a due medici che, al Maggiore, operano per la cura della emofilia e la prevenzione delle sue complicanze: Annarita Tagliaferri, responsabile della Struttura semplice dipartimentale Centro Hub Emofilia e malattie emorragiche Congenite e Raul Polo, specialista di ortopedia presso la Clinica ortopedica diretta da Enrico Vaienti.

A Annarita Tagliaferri, la Benemerenza della più alta Carica dello stato, arriva per riconoscere il merito di una carriera dedicata alla crescita dello studio e della cura dell’Emofilia, a Parma e a livello nazionale, con la costituzione e lo sviluppo del nostro Centro Hub Emofilia, designato centro di riferimento regionale nel 2002, e riconosciuto a livello europeo, grazie a consistenti studi e ricerche.

Per Raul Polo, la Benemerenza sottolinea il valore della carriera di medico chirurgo che, dal punto di vista ortopedico, ha migliorato in modo fattivo la condizione dei pazienti emofilici, partecipa come consulente del Centro all’assistenza globale del paziente emofilico, studiando e risolvendo, in sala operatoria, situazioni complesse determinate dalla delicatezza delle articolazioni del malato emofilico. Conferite il 31 maggio dal Ministero della Salute con decreto del Presidente della Repubblica Mattarella, le due Benemerenze danno voce a tutti i pazienti che si riconoscono nell’Associazione AVES e che oggi, attraverso le parole del presidente Luca Montagna, esprimono la loro grande soddisfazione.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi ha espresso compiacimento “per l’importante riconoscimento meritatamente ottenuto da due professionisti del nostro Ospedale, che ribadisce la cura della emofilia come ambito professionale in cui è possibile raggiungere risultati di eccellenza. L’indubbio contributo dell’Associazione AVES e dei pazienti che la compongono dimostra – ha continuato – che l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni particolari si coniuga con la competenza e la professionalità di esperti che hanno veramente a cuore il ben del malato”.