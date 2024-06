Multe: in due mesi sanzioni per quasi 1 milione di euro

Nei mesi di marzo ed aprile 2024 nel comune di Parma sono state notificate sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada per un totale di quasi un milione di euro. In particolare, come si legge nella determina dirigenziale della polizia locale del 4 giugno la somma accertata come entrata è di 977.843,93 euro. Nel corso del 2023 sono stati incassati quasi 14 milioni di euro per le sanzioni amministrative.

Nel corso del 2023 il Comune di Parma ha incassato circa 16 milioni e 700 mila euro per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada. In particolare al 31 dicembre del 2023 risultano incassati 16.783 mila euro, di cui 2 milioni e 225 mila euro per violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevate con gli autovelox. La Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione del 29 marzo 2024, le destinazioni dei soldi ricavati dalle multe.