Due Visiting Professor al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell'Università di Parma

Maria Teresa Schettino, già docente all’Università di Parma e ora docente di Storia Romana all’Université de Haute-Alsace et de Strasbourg (Francia), e Inmaculada González Falcón, docente di Didattica e Organizzazione Scolastica all’Università di Huelva (Spagna), saranno Visiting Professor al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali-DUSIC dell'Università di Parma.

Le due docenti sono tra i 20 Visiting Professor di elevata qualificazione scientifica, provenienti da 15 Paesi di 3 continenti, che l’Ateneo di Parma ha selezionato per tenere lezioni, sostenere l’attività di ricerca dei dottorandi e rafforzare le partnership e i progetti scientifici in corso, nel secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021.

Maria Teresa Schettino terrà il corso Democratia, Res publica, Libertas, Res novae: Roman political Models, che sarà incentrato sui modelli politici del passato. Verranno analizzate le questioni politiche principali del mondo Romano, con un focus particolare sul periodo tra l’epoca Repubblicana e l’impero di Augusto. Le tematiche verranno declinate in base ai concetti ancora attuali nel dibattito politico pubblico. Il corso non riguarderà soltanto le istituzioni romane, ma proporrà anche una riflessione sulla legittimazione del potere, partendo dagli antichi modelli che offrono le basi per le categorie politiche del mondo occidentale.

Referente per la visita di Maria Teresa Schettino è Alessandro Pagliara, docente del Dipartimento DUSIC.

Inmaculada González Falcón terrà il corso di Pedagogia Speciale della Prima Infanzia, che tratterà i principi di pedagogia speciale e didattica per l’inclusione della prima infanzia. Nello svolgimento del corso verranno utilizzati diversi metodi didattici, come le lezioni frontali partecipative, i laboratori, i libri forum o la consultazione di un piccolo gruppo di banche dati e riviste del settore, e verranno tenuti diversi seminari per approfondire lo studio di casi o prassi scolastiche. Si cercherà di stabilire rapporti di collaborazione con il territorio per collegare la dimensione teorica con quella operativa e di applicare una tecnica di analisi internazionale, confrontando la situazione tra l’Italia e la Spagna.

Referente per la visita di Inmaculada González Falcón è la docente del Dipartimento Maja Antonietti.

Le attività di internazionalizzazione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, coordinate dalla Commissione per la Mobilità Internazionale, comprendono svariati settori, tra i quali la stipula di accordi di collaborazione con partner internazionali, la partecipazione degli studenti ai Programmi Erasmus Plus (SMS-SMT) e OVERWORLD, la partecipazione del personale docente al Programma Erasmus+ in entrata e in uscita (STA) e varie partecipazioni a call europee nell’ambito del programma Erasmus Plus. Il Dipartimento DUSIC partecipa al programma di Ateneo dei Visiting Professor, ospitando ogni anno almeno un docente straniero, e provvede alla formazione di due Tutor per l’Internazionalizzazione ogni anno, al fine di supportare le varie attività di gestione della Commissione per la Mobilità Internazionale del Dipartimento. Sono attivi corsi di studio in doppia titolazione, in particolare con l’Università di Lisbona, con l’Università Civica Pedagogica Moscovita e con l’Università di Monaco in Germania. L’Offerta Formativa del Dipartimento prevede 24 insegnamenti in lingua inglese, di cui 19 in modalità blended. È prevista l’organizzazione, per il prossimo triennio, di due Summer School per studenti internazionali (su Lingua e Cultura italiana e su Antichistica).