Duecentomila euro di interventi: dalla prossima primavera 15 nuove strutture gioco bimbi in quattro aree verdi di Parma

Nei prossimi mesi riprenderà la riqualificazione delle aree gioco per i bimbi nelle zone verdi cittadine, con nuove attrezzature e la messa in sicurezza delle esistenti. Un'ampia ricognizione dei tecnici, che ha interessato tutto il territorio, è alla base di un programma di interventi che ha già coinvolto diverse aree gioco nei parchi pubblici (45 nuovi giochi in 25 aree/parchi sono stati installati nello scorso anno) e proseguirà con un importante investimento, annunciato dal Settore Manutenzioni del Comune di Parma, di 200.000 euro.

Si sta per avviare un percorso che si inserisce in una riqualificazione diffusa già iniziata che considera le aree giochi bimbi di Parma luoghi di attività ricreative libere necessarie a tutti i piccoli della città. Per queste aree il Comune continua a investire risorse ed energie di progettazione volte a creare spazi che possano anche rispecchiare e condividere le diverse identità dei quartieri nei quali sono inseriti.

Le aree bimbi vedranno, progressivamente, la sostituzione di attrezzature rotte e obsolete, ma anche di quelle non più a norma e l'inserimento di nuovi elementi.

In particolare proseguirà la bonifica delle vecchie platee antitrauma che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge e la relativa rimozione delle solette di cemento. L’installazione di strutture ludiche prevederà sempre una pavimentazione smorza caduta nella maggior parte dei casi, non impermeabilizzante, trattandosi di copertura con corteccia.

Gli interventi le attività in programma nei prossimi mesi seguono i dettami del Piano del Verde, recentemente approvato e interesseranno:

PARCO IN VIA LINO VENTURA a Corcagnano. Questo parco impoverito di molti giochi ritroverà la piena attrattività con un importante intervento di posa di strutture adatte sia ai bambini più piccoli, sia alle attività sportive dei più grandi, insieme ad altalene inclusive.

PARCO DEL DONO – Via Bizzozzero – Verrà sostituito il gioco inclusivo recentemente vandalizzato con una nuova attrezzatura inclusiva che in quello spazio registra un elevato utilizzo.

PIAZZALE MARTIN LUTHER KING – Fognano – vedrà la posa di un nuovo allestimento gioco dopo che quelli esistenti si sono nel tempo impoveriti.

PARCO RENZO MARTINI – quartiere San Lazzaro – in questo Parco, molto frequentato dai residenti ai giochi per i più piccoli verrà aggiunta un’installazione adatta a ragazzi e ragazze fino ai 12 anni in modo da ampliare ed equilibrare il richiamo dell’area verde e rispondere alle esigenze delle famiglie del quartiere.

Il lavoro amministrativo di affidamento degli interventi dovrebbe concludersi entro l’anno con l’impegno di avviare le inaugurazioni dei nuovi parchi gioco nella prossima primavera. “Prendiamo sul serio la tutela del “diritto al gioco” dei bambini e delle bambine di Parma, ai quali vogliamo restituire una Città più rispettosa dei loro desideri e dei loro bisogni" Vuole sottolineare l'Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità, con delega al Verde Pubblico Francesco De Vanna "Desideriamo proseguire e consolidare gli investimenti a favore dello spazio pubblico cittadino, con particolare riferimento alle aree verdi nelle quali le famiglie, i giovani e gli anziani possono incontrarsi, condividere esperienze, rafforzare i legami di comunità che garantiscono la coesione sociale dei nostri quartieri. Una città con aree verdi attrezzate, nelle quali è possibile giocare in sicurezza, è sicuramente più forte, solidale ed inclusiva”.