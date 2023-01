Durante una battuta di caccia viene ucciso il daino bianco di Fosio

E' stato uccisa durante una battuta di caccia selezionata il daino bianco che che viveva ormai da qualche anno a Varano e Solignano, esattamente a Fosio, una frazione tra i due paesi della provincia di Parma. Era diventato un'attrazione per adulti e bambini che vivevano in quel territorio Ne da notizia la Difesa Animalista Indipendente Nazionale Organizzata (DAINO), che sulla propria pagina Facebook scrive: "Era diventato un motivo di interesse e di curiosità, ma anche la mascotte dei bambini e degli abitanti dei paesi di Solignano e Varano Melegari".

Il daino bianco, un maschio adulto di 5 anni è stato abbattuto, dunque durante una selezione. "Siamo molto arrabbiati - racconta Katrin Taverna a Valcenoweb - era diventato il simbolo di Fosio e Varano. Tutti lo seguivano, giornalmente spuntava poco distante dalle case. Uno dei selettori che ha diritto a fare abbattimenti ha deciso di ucciderlo. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, era una cosa da non fare. E' stata una cosa volontaria, dispiace molto per quello che è successo. A partire dai bambini che sono cresciuti girandosi su questi calanchi e vedendo questo daino che si aggirava in queste zone. Probabilmente lo volevano avere come trofeo. Chi l'ha abbattuto non sa cosa significhi la parola 'pentimento'. Non c'era bisogno di ucciderlo. Vantarsi per avere ucciso un animale del genere è brutto. Prenderemo provvedimenti - conclude Katrin Taverna - vediamo se si possono segnare su una mappa gli animali da abbattere".