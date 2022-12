E' morta Tamara Baroni, modella parmigiana

Tamara Baroni, attrice parmigiana di cinema e teatro ed ex fotomodella, si è spenta a 75 anni in Brasile, dove viveva da anni. Icona di bellezza, è stata Miss Cinema Emilia e nel 1967, non ancora ventenne e già madre di Valentina, partecipò a Miss Italia dove vinse la fascia di Miss Eleganza.

Nello stesso anno partecipò a Miss Mondo collocandosi nella top 15. Acquisita notorietà, iniziò a recitare in teatro e soprattutto come attrice di cinema. Fece scalpore la sua relazione con l'industriale Pierluigi Bormioli, conosciuto alla fine degli anni sessanta. Quando un malavitoso cercò di investirne la moglie, Maria Stefania Balduino Serra, la Baroni fu accusata quale mandante di tentato omicidio. Trascorse 46 giorni in prigione, ma fu assolta.