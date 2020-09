E' morto Franco Maria Ricci

Franco Maria Ricci, editore, collezionista d'arte ed appassionato di libri, ideatore del Labirinto della Masone a Fontanellato, è morto d'infarto all'interno della sua abitazione. Aveva 82 anni: era nato a Parma il 2 dicembre del 1937. Franco Maria Ricci, personalità molto nota negli ambienti culturali italiani ed internazionali, ha costruito il Labirinto della Masone, il più grande al mondo, che ospita una prestigiosa raccolta d'arte e di libri.

Franco Maria Ricci editore ha iniziato a pubblicare a Parma nel 1963. Il suo primo titolo fu un’opera di scrittura nel senso letterale del termine, il Manuale Tipografico di Giambattista Bodoni. Direttore della Stamperia Ducale di Parma negli ultimi decenni del Settecento, quel creatore di caratteri ricercati e assai stimati per la loro eleganza e leggibilità apriva nel 1790 una sua tipografia. Sulle sue tracce,

Ricci debuttò nell’editoria quasi per gioco, montando “una piccola officina tipografica per produrre un facsimile del Manuale”.

L’inatteso successo che accolse i novecento esemplari di quella ristampa confidenziale avrebbe deciso il futuro dell’impresa.

Il gusto per la bellezza del corpo della scrittura, per le proporzioni e l’armonia dell’impaginazione e per tutto quanto fa la “veste” di un oggetto di lettura – in breve, tutto ciò che forma la predilezione per la bibliofilia del giovane Ricci – sono all’origine delle sue collane. I segni dell’uomo, Morgana, Quadreria, Luxe, calme et

volupté, Curiosa, La Biblioteca di Babele, Iconographia, La biblioteca blu, Guide impossibili, Italia/Antichi Stati, Grand Tour… Etichette in francese, in inglese, in latino e in italiano, sotto le quali si allineano volumi e formati di natura diversa, che accolgono tanto il saggio quanto la narrativa.

Gli amanti dell’Italia vi scopriranno itinerari obliqui e sottili, ma gli appassionati di letteratura europea ritroveranno presso questo editore parmigiano lo stesso grand air, la stessa sensibilità cosmopolita che segna altri grandi editori italiani, come Einaudi o Adelphi.

I funerali di Franco Maria Ricci saranno celebrati nel duomo di Parma lunedì 14 settembre.