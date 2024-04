E' morto Gandolfi, storico magazziniere del Parma

Se ne è andato un pezzo di storia del Parma calcio. Elio Gandolfi ne ha viste tante. Dentro e fuori dal campo. Sempre lì, presente. Era la figura storica della società, si è spento martedì all’età di 89 anni. Negli anni '70 entrò a far parte della società gialloblù con il ruolo di massaggiatore del settore giovanile; negli anni 80 fu promosso in prima squadra come magazziniere, compito che svolse fino alla stagione 2003-04, l’ultima con l’allenatore Cesare Prandelli in panchina. E’ stato una figura storica, ha vissuto le promozioni dalla Serie C alla B con Marino Perani e Arrigo Sacchi allenatori, fino alla Serie A e all’Europa conquistata con la guida tecnica di Nevio Scala. Fu parte integrante delle vittorie e delle coppe presenti nella nostra bacheca, fino alla partecipazione in Champions League.