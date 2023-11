È oro per Parma2064 ai World Cheese Awards 2023

Un Parmigiano Reggiano da podio quello del caseificio Parma2064 di Fidenza (PR) che ai World Cheese Awards 2023, “premio Oscar dei formaggi”, conquista la medaglia d’oro nella categoria 40-50 mesi di stagionatura e un formidabile terzo posto nella categoria 18-23 mesi.

La 35° edizione della competizione casearia più importante al mondo si è svolta quest’anno a Trondheim, in Norvegia, stabilendo il record assoluto di partecipazione: 4.502 formaggi in gara, provenienti da 43 Paesi sono stati sottoposti al giudizio di 264 esperti di 38 nazioni. Tra tutti ha trionfato il Re dei Formaggi, investito da una vera pioggia di medaglie, 137 riconoscimenti tra cui tre Super Gold (miglior formaggio del tavolo) che riconfermano il Parmigiano Reggiano come l’eccellenza italiana più apprezzata e premiata.