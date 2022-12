Pubblica Assistenza: E-Project dona una radio per l’ambulatorio mobile

E-Project s.r.l., l’azienda parmigiana che si occupa di progettazione e costruzione di siti web, portali, e sistemi di gestione delle informazioni multimediali, ha donato alla Pubblica una nuova radio per l’ambulatorio mobile. E-Project è una piccola realtà, con sede nel Comune di Parma, operativa da 22 anni nel settore della consulenza e programmazione informatica, ed è molto legata al territorio. Infatti, da anni, sostiene le diverse associazioni di volontario che operano attivamente per i servizi alla persona, a supporto dell’area socio/culturale nella quale l’azienda è cresciuta, ovvero la città di Parma.

La donazione di questa radio permetterà di agevolare le comunicazioni, in particolare con la sede dell’Assistenza Pubblica e con la Centrale 8.





«Ringraziamo della preziosa donazione – ha affermato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma - che ci permette di rimanere in contatto con la sede e con gli altri mezzi, anche se non é un veicolo prettamente sanitario, di fatto é un prezioso valore aggiunto». «Speriamo - ha detto Liliana Bianchi – socio e legale rappresentante E-Project s.r.l. – che con questo piccolo contributo la Pubblica possa essere agevolata nel suo operato quotidiano, in città e provincia, attività che svolge grazie ai volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo al prossimo, al servizio delle fasce più deboli. Noi ci occupiamo di comunicazione, per questo la scelta della radio, un oggetto attinente anche al nostro lavoro e allo stesso tempo un piccologesto per dare una mano a chi si impegna 24 ore al giorno per aiutare la comunità».