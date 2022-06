"E!State Liberi!": campo di volontariato sui beni confiscati di Salsomaggiore

Dal 30 giugno al 2 luglio, si terrà presso il Podere Millepioppi, area all’interno del Parco dello Stirone e del Piacenzano, nel Comune di Salsomaggiore Terme il campo di volontariato di Estate liberi.

Il campo, organizzato dal coordinamento provinciale di Parma di “Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in collaborazione con il sindacato Spi Cgil Parma, riparte in modalità non residenziale dopo due anni di fermo per la pandemia. Giovedì 30 i ragazzi partecipanti al campo incontreranno Margherita Asta, referente di Libera Memoria per il Nord Italia; venerdì 1° luglio sarà presente Antonio Monachetti, responsabile per i beni confiscati in Emilia Romagna. Infine sabato 2 Luglio saranno presenti Valentina Anelli, Segretaria Generale Spi CGIL provinciale e Maurizio Miati, Segretario della Camera del Lavoro di Salsomaggiore, con i quali si rifletterà sul significato del processo Aemilia e sulle conseguenze delle infiltrazioni criminali nel mondo del lavoro. In tutte e tre le giornate ci saranno attività organizzate dai Parchi del Ducato presso il podere e l’area museale del MuMAB.