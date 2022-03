“Earth Hour 2022": sabato si spengono le luci del Palazzo del Governatore

Il Comune di Parma aderisce alla quattordicesima edizione dell' Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza.

Per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare il cambiamento climatico, sabato 26 marzo dalle ore 20.30 alle 21.30, è in programma lo spegnimento delle luci del Palazzo Governatore in piazza Garibaldi, un momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, sostenuto e patrocinato dall’ANCI.

Cittadini, comunità, imprese ed istituzioni devono lavorare insieme per affrontare questo pericolo enorme con urgenza ed efficacia, ed è per questo che il Comune di Parma ha messo in campo attività innovative che valorizzano un percorso virtuoso: Area Verde e Area Blu un progetto per la nuova mobilità cittadina che mette al centro le persone ed il loro benessere (www.areaverdeparma.it), piano elettrico per agevolare il più possibile l'utilizzo di spostamento ecosostenibili, Mobilità sostenibile con l'introduzione di infrastrutture per supportare la mobilità dolce, transizione ecologica, neutralità carbonica entro 2030 con azioni che vanno a controbilanciare l'assorbimento del carbonio stesso, piano verde e bosco della Memoria.