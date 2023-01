Easewe, progetto erasmus+ per l’auto imprenditorialità delle donne migranti nel settore delle arti creative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il progetto ha visto la creazione da zero di dodici moduli teorici per lo studio dei modelli di business e per aiutare le potenziali donne imprenditrici all’indipendenza e soprattutto all’intraprendenza. Si è scelto di rivolgere la formazione teorica al gruppo specifico di donne con passato migrante attualmente in Italia e dedite o interessate al campo delle Arti creative. Il progetto coinvolge quattro partner internazionali, lo spazio creativo ungherese FISE, la fondazione dell’Università di Alicante “Fundeun”, “Alfombra Roja”, azienda svedese consulente per l'internazionalizzazione e “GrantXpert” consulenti ciprioti per il business. Per l’Italia troviamo coinvolta YouNet, associazione non profit presente da più di dieci anni sul territorio dell’Emilia-Romagna, a capo di svariati progetti a carattere europeo e locale. YouNet è coordinatore e ideatore stesso del progetto, presentando un’idea del tutto innovativa e a forte carattere locale. Tutti i partner coinvolti hanno contribuito secondo le loro competenze ed esperienze allo sviluppo del progetto. Lo scorso mese si è svolta l’ultima parte del progetto negli uffici di YouNet a Reggio Emilia, dove i moduli teorici sono stati testati attraverso una prova dal vivo con partecipanti facenti parte del gruppo di destinazione scelto per questo progetto. I commenti delle partecipanti, tutte donne, sono stati molto positivi e il progetto può dirsi attuato con successo. Il test si è ripetuto anche nei rispettivi paesi partner, registrando comunque pareri positivi e aumentando la portata internazionale del progetto.