“Le sfide del packaging per l’economia circolare”: aperte fino al 20 dicembre le iscrizioni alla Winter School

Sono aperte fino al 20 dicembre le iscrizioni alla Winter School “Le sfide del Packaging per l’economia circolare”, corso di alta formazione gratuito organizzato dall’Università di Parma grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto è rivolto a laureati e laureate, dottorandi e dottorande, e a dipendenti aziendali che vogliono approfondire tematiche innovative relative al packaging e all’economia circolare.

Alla Winter School, coordinata dall’Università di Parma, partecipano anche l'Università di Bologna e l'Università di Modena e Reggio Emilia. Il corso ha una durata di 10 giorni e ha come obiettivo la formazione di competenze nell’ambito del packaging, in particolare su questi temi: innovazione nei materiali e processi di trasformazione, modelli di gestione dei materiali e prodotti a fine vita d’uso, ruolo del packaging nell’economia circolare, modelli di valutazione degli impatti socio-ambientali ed evoluzione della policy a livello locale, nazionale e internazionale.

Le giornate di formazione si svolgeranno in presenza durante la settimana dal 16 al 20 gennaio 2023, nelle sedi di Parma e di Bologna, e in parte via streaming, per due giorni a settimana, nelle tre settimane successive. Sono inoltre previste almeno quattro visite aziendali in realtà regionali leader nel settore.

Per maggiori informazioni si possono contattare i docenti Antonella Cavazza antonella.cavazza@unipr.it e Roberto Montanari roberto.montanari@unipr.it.